BÖRSEN-TICKER-Händler - Hochstufung hilft Dic Asset zu Kursplus

Frankfurt, 26. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 10.13 Uhr - Die Aktien von DIC Asset legen 5,2 Prozent zu und sind damit Spitzenreiter im SDax. Einem Händler zufolge reagieren sie auf eine Hochstufung durch die britische Investmentbank HSBC. 09.29 Uhr - Die Aktien des Autovermieters Europcar legen mehr als vier Prozent zu. Händlern zufolge profitieren sie von einem Medienbericht, wonach Finanzinvestoren Interesse an dem Sixt-Rivalen haben. 07.35 Uhr - Folgende Aktien werden am Dienstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Borussia Dortmund 8,38 0,06