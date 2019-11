BÖRSEN-TICKER-Ausblick gibt Best Buy Rückenwind

Frankfurt, 26. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 15.05 Uhr - In der Hoffnung auf ein starkes Weihnachtsgeschäft steigen Anleger bei Best Buy ein. Die Aktien des US-Elektronikhändlers steigen im vorbörslichen US-Geschäft um 3,5 Prozent. Das Unternehmen stellt für das vierte Quartal einen überraschend hohen Gewinn von 2,65 bis 2,75 Dollar je Aktie in Aussicht. Es hob zudem sein Gesamtjahresziel auf 5,81 bis 5,91 von 5,60 bis 5,75 Dollar an. 14.49 Uhr - Die Aktien des Unterhaltungskonzerns Walt Disney steigen im vorbörslichen US-Geschäft um 1,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 151,72 Dollar. Medienberichten zufolge spielte der Animationsfilm "Die Eiskönigin 2" am Eröffnungswochenende weltweit 350 Millionen Dollar ein. Außerdem ziehe der neue Streaming-Dienst Disney+ täglich im Schnitt eine Million neue Nutzer an. 10.13 Uhr - Die Aktien von DIC Asset legen 5,2 Prozent zu und sind damit Spitzenreiter im SDax. Einem Händler zufolge reagieren sie auf eine Hochstufung durch die britische Investmentbank HSBC. 09.29 Uhr - Die Aktien des Autovermieters Europcar legen mehr als vier Prozent zu. Händlern zufolge profitieren sie von einem Medienbericht, wonach Finanzinvestoren Interesse an dem Sixt-Rivalen haben. 07.35 Uhr - Folgende Aktien werden am Dienstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Borussia Dortmund 8,38 0,06 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)