BÖRSEN-TICKER-Australiens Börse mit Schlusskurs-Rekord

Frankfurt, 27. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.58 Uhr - Dank erneuter Spekulationen auf eine baldige Entschärfung des Zollstreits zwischen den USA und China schließt der australische Leitindex am Mittwoch so hoch wie noch nie. Er gewinnt 0,9 Prozent auf 6850,60 Punkte. China ist der wichtigste Handelspartner Australiens. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)