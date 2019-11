BÖRSEN-TICKER-Tele Columbus nach Zahlen gefragt

Frankfurt, 29. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.07 Uhr - Ein rund zehnprozentiger Anstieg des operativen Gewinns ermuntert Anleger zum Einstieg bei Tele Columbus. Die Aktie des Kabelnetz-Betreibers legt 5,1 Prozent zu. Das Betriebsergebnis wuchs im abgelaufenen Quartal den Angaben zufolge auf 55,2 Millionen Euro. Auf Basis dieser Zahlen werde das Unternehmen seine bekräftigten Gesamtjahresziele voraussichtlich erreichen, schreibt Analyst Wolfgang Specht vom Bankhaus Lampe.

08.05 Uhr - Eine positiver Analystenkommentar ermuntert Anleger zum Einstieg bei der Lufthansa. Die Aktien der Fluggesellschaft steigen im Geschäft von Lang & Schwarz um 0,8 Prozent auf etwa 17,30 Euro und sind damit Spitzenreiter im Dax. Credit Suisse stufte die Titel auf “Outperform” von “Neutral” hoch und hob das Kursziel auf 20,25 von 16,24 Euro an.

07.28 Uhr - Spekulationen auf Zinssenkungen geben den Aktienbörsen in Australien und Neuseeland am Freitag erneuten Rückenwind. Die dortigen Leitindizes notieren mit 6983,70 und 11.337,45 Punkten jeweils so hoch wie noch nie.