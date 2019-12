BÖRSEN-TICKER-US-Börsen weiten nach Konjunkturdaten Verluste aus

Frankfurt, 02. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

16.06 Uhr - Die US-Börsen weiten nach überraschend schwachen Konjunkturdaten ihre Verluste aus. Der Nasdaq notiert ein Prozent schwächer, der Dow gibt 0,5 Prozent nach. Der US-Einkaufsmanagerindex sank im November auf 48,1 Punkte von 48,3 Zählern im Vormonat, Analysten hatten einen Anstieg auf 49,2 Zähler erwartet.

15.04 Uhr - US-Stahlkonzerne profitieren von den US-Strafzöllen gegen Argentinien und Brasilien. Die Aktien von US Steel notieren vorbörslich 1,3 Prozent fester, AK Steel legen 2,5 Prozent zu.

12.57 Uhr - US-Präsident Donald Trump setzt Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Argentinien und Brasilien wieder in Kraft und verunsichert damit Börsianer. Die mexikanische Währung gibt nach, ein Dollar kostet 19,6 Peso nach zuvor 19,5 Peso. Die Börsen in Argentinien und Brasilien sind noch geschlossen.

12.37 Uhr - Der Dax gibt seine Gewinne ab und verliert 0,1 Prozent auf 13.228 Punkte. Der EuroStoxx50 notiert 0,2 Prozent schwächer bei 3696 Zählern.

11.33 Uhr - Mit einem Minus von 2,6 Prozent stehen Aktien von RWE am Dax-Ende. Händler sehen dabei einen Zusammenhang mit der Kür von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken zur neuen SPD-Spitze: Diese hatten unter anderem angekündigt, das Klimapaket nachbessern zu wollen. Sollte die große Koalition zerbrechen und sollte die Union dann ein Bündnis mit den Grünen eingehen, dürfte das den Kohleausstieg beschleunigen, sagt ein Börsianer.

11.06 Uhr - Die Emission einer umgerechnet 586 Millionen Euro schweren Anleihe brockt Ocado einen Kursverlust von 8,9 Prozent ein. Mit dem Geld soll nach Angaben des Online-Supermarktes ein Teil des geplanten robotergesteuerten Lagerhauses finanziert werden.

10.37 Uhr - Mit einem Plus von 5,4 Prozent gehört Tullow Oil zu den Favoriten in London. Börsianern zufolge plant der Ölkonzern den Verkauf seines Anteils an einem Ölfeld in Uganda.

08.58 Uhr - Anleger nutzen eine Herunterstufung zum Ausstieg bei Kion. Die Aktien des Gabelstapler-Herstellers fallen im Frankfurter Frühhandel um 1,9 Prozent auf 59,10. Die Experten der Baader Helvea Bank stuften die Titel auf “Hold” von “Buy” herunter, heben das Kursziel aber von 56 auf 64 Euro an.

08.51 Uhr - Ermutigende Konjunkturdaten des weltgrößten Abnehmers China und Hoffnungen auf eine Verschärfung der Förderbremse verteuern Rohöl. Die Sorte Brent kostet mit 61,16 Dollar je Aktie 1,1 Prozent mehr als am Freitag. Dem irakischen Ölminister zufolge will die Opec mit ihren Verbündeten bei ihrem Treffen Ende der Woche über weitere Kürzungen der Ölfördermengen beraten.

08.06 Uhr - Der 2:1-Erfolg über Hertha BSC hievt Borussia Dortmund (BVB) an die Tabellenspitze im SDax. Die Aktien des Fußball-Bundesligisten steigen im Frankfurter Frühhandel um 2,4 Prozent.

07.46 Uhr - Mit einem Kursplus von zwei Prozent auf etwa 69,55 Euro sprinten die Aktien von Puma vorbörslich an die Spitze des MDax. Die Analysten der Investmentbank Jefferies nahmen die Bewertung der Titel mit “Buy” und einem Kursziel von 83 Euro auf.

07.33 Uhr - Die Aktien des Industriegasekonzerns Linde werden an diesem Montag mit einem Dividendenabschlag von 3,15 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Freitagsschluss von 186,90 Euro bedeutet dies ein Minus von 1,7 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)