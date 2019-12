BÖRSEN-TICKER-Ausblick von US-Discounter Dollar General gefällt

Frankfurt, 05. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

14.00 Uhr - Angelockt von einem überraschend starken Umsatzplus im dritten Quartal greifen Anleger bei Dollar General zu. Die Aktien der US-Discounterkette steigen vorbörslich in New York um rund fünf Prozent. Auch beim Ergebnis überraschte das Unternehmen positiv und hob seinen Ausblick für das Gesamtjahr an.

09.09 Uhr - Ein negativer Analystenkommentar drückt Gea ans MDax-Ende. Die Aktien des Maschinenbauers verlieren ein knappes Prozent auf 28,95 Euro. Die Experten von Morgan Stanley stuften die Papiere auf “Equal-Weight” von “Overweight” herunter, hoben das Kursziel aber auf 30 von 29 Euro an.

08.59 Uhr - Die wachsende Hoffnung auf einen Wahlsieg der regierenden Konservativen und einen geordneten Brexit lockt immer mehr Anleger in das Pfund Sterling. Die Währung gewinnt 0,3 Prozent und ist mit 1,1858 Euro so teuer wie zuletzt vor zweieinhalb Jahren.

07.58 Uhr - Der überraschende Verzicht auf eine Zinssenkung durch die indische Notenbank drückt die dortige Börse am Donnerstag ins Minus. Die Indizes Nifty 50 und BSE verlieren jeweils 0,1 Prozent auf 12.028 beziehungsweise 40.827 Punkte. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)