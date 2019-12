BÖRSEN-TICKER-Herunterstufung setzt FMC zu

Frankfurt, 06. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.44 Uhr - Ein negativer Analystenkommentar macht Fresenius Medical Care (FMC) zu schaffen. Die Aktien des Dialyse-Spezialisten verlieren vorbörslich gegen den Trend 1,8 Prozent auf etwa 64,60 Euro. Die Experten stuften die Titel Börsianern zufolge auf “Underweight” von “Equal-Weight” herunter und hoben das Kursziel auf 61 von 58 Euro an.

07.35 Uhr - Trotz eines Umsatz- und Gewinnanstiegs verlieren Carl Zeiss Meditec am Freitag vorbörslich 1,4 Prozent. Angesichts der Rally in den vergangenen beiden Monaten nähmen einige Anleger offenbar Gewinne mit, sagt ein Börsianer.