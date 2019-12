BÖRSEN-TICKER-Studienrückschlag trifft Pharmafirma Ipsen hart

Frankfurt, 06. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

13.20 Uhr - Nach einem Forschungsrückschlag für eines seiner Medikamentenkandidaten stürzen die Aktien der französischen Pharmafirma Ipsen um 24 Prozent ab. Die klinischen Studien der Phase Zwei und Drei würden für das Mittel Palovarotene zur Behandlung von Knochenerkrankungen auf Geheiß der Zulassungsbehörden bei Kindern unter 14 Jahren auf Eis gelegt, teilte Ipsen mit. Dabei gehe es um mögliche Auswirkungen auf die Wachstumsfuge. JP Morgan zufolge könnten Ipsen dadurch 80 bis 100 Millionen Euro durch die Lappen gehen.

11.12 Uhr - Die Hoffnung auf einen Wahlsieg der Tories um Premierminister Boris Johnson stützt den Kurs des Pfund Sterling. Sein Kurs bröckelt zwar auf 1,3130 Dollar beziehungsweise 1,1830 Euro ab, bleibt aber auf Tuchfühlung mit den jüngsten Hochs. Bei einem Wahlsieg Johnsons rechnen Experten mit einem geordneten EU-Austritt Großbritanniens zum 31. Januar 2020.

09.44 Uhr - Die milliardenschwere Übernahme der Swiss Re-Tochter ReAussure hievt die Aktien des britischen Versicherers Phoenix auf ein Rekordhoch. Sie steigen in London um 2,7 Prozent auf 759 Pence.

09.13 Uhr - Die Verschärfung der Förderbremse durch die Opec überzeugt Rohöl-Anleger nicht. Die Sorte Brent aus der Nordsee notiert knapp im Minus bei 63,30 Dollar je Barrel. “Die Kürzung um 500.000 Barrel pro Tag hört sich zwar gut an, schreibt aber nur die aktuellen realen Fördermengen fest”, sagt Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Eine Verlängerung der bisherigen Vereinbarung über März 2020 hinaus gebe es dagegen wohl nicht.

08.06 Uhr - Mit einem Minus von 4,4 Prozent auf 41,85 Euro im Frankfurter Frühhandel sind Siemens Healthineers Schlusslicht im MDax. Börsianern zufolge hat Morgan Stanley die Titel auf “Underweight” von “Equal-Weight” heruntergestuft und das Kursziel auf 39 von 37 Euro angehoben.

07.44 Uhr - Ein negativer Analystenkommentar macht Fresenius Medical Care (FMC) zu schaffen. Die Aktien des Dialyse-Spezialisten verlieren vorbörslich gegen den Trend 1,8 Prozent auf etwa 64,60 Euro. Die Experten stuften die Titel Börsianern zufolge auf “Underweight” von “Equal-Weight” herunter und hoben das Kursziel auf 61 von 58 Euro an.

07.35 Uhr - Trotz eines Umsatz- und Gewinnanstiegs verlieren Carl Zeiss Meditec am Freitag vorbörslich 1,4 Prozent. Angesichts der Rally in den vergangenen beiden Monaten nähmen einige Anleger offenbar Gewinne mit, sagt ein Börsianer. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)