BÖRSEN-TICKER-Auftragszahlen geben Nordex Rückenwind

Frankfurt, 09. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.36 Uhr - Die Bekanntgabe der Auftragseingänge für November hievt Nordex am Montag an die Spitze des SDax. Die Aktien des Windkraftanlagen-Bauers gewinnen vorbörslich 2,4 Prozent. Den Angaben zufolge bestellten Kunden Turbinen mit einer Gesamtleistung von 128 Megawatt.