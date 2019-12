BÖRSEN-TICKER-Banker - Aramco erreicht Emissionsvolumen von 29,4 Mrd Dollar

Frankfurt, 09. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

13.48 Uhr - Der Börsengang des weltgrößten Ölkonzerns Saudi Aramco erreicht den Angaben einer der begleitenden Banken zufolge das Weltrekord-Gesamtvolumen von 29,4 Milliarden Dollar. Neben den eigentlich angebotenen Anteilen im Volumen von 25,6 Milliarden Dollar würden sämtliche für die Mehrzuteilungsoption (“Greenshoe”) reservierten Papiere verkauft.

10.44 Uhr - Eine Hochstufung durch die Experten der Deutschen Bank treibt die Aktien des Medizintechnikunternehmens Carl Zeiss Meditec auf ein Rekordhoch von 113,60 Euro. Die Papiere legen mehr als zehn Prozent zu, das ist der größte Kursgewinn seit fünf Monaten. Die Experten stuften die Aktien nach den Geschäftszahlen vom Freitag auf “buy” von “hold”. Das Unternehmen sei in einer guten Verfassung, um in den kommenden drei bis vier Jahren ein starkes Wachstum zu schaffen.

08.16 Uhr - Die in Frankfurt notierten Aktien von AMS legen angesichts der im zweiten Anlauf geglückten Übernahme von Osram zu. Die Papiere des österreichischen Sensor-Spezialisten gewinnen im Frankfurter Frühhandel 0,5 Prozent. Osram-Titel rücken 13 Prozent vor und sind mit 43,51 Euro so teuer wie zuletzt vor eineinhalb Jahren.

07.47 Uhr - Die jüngsten Wahlumfragen geben dem Pfund Sterling neuen Schwung. Die britische Währung steigt um 0,3 Prozent auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 1,1912 Euro. Zur US-Valuta gewinnt sie ebenfalls 0,3 Prozent und ist mit 1,3180 Dollar so teuer wie zuletzt vor acht Monaten. Den Wahlforschern von Survation zufolge bauten die Tories um Premierminister Boris Johnson ihren Vorsprung gegenüber der oppositionellen Labour Party auf 14 von neun Prozent aus.

07.36 Uhr - Die Bekanntgabe der Auftragseingänge für November hievt Nordex am Montag an die Spitze des SDax. Die Aktien des Windkraftanlagen-Bauers gewinnen vorbörslich 2,4 Prozent. Den Angaben zufolge bestellten Kunden Turbinen mit einer Gesamtleistung von 128 Megawatt.