BÖRSEN-TICKER-Gewinnziel drückt Yogabekleidungshändler Lululemon

Frankfurt, 12. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

14.19 Uhr - Mit Enttäuschung reagiern Anleger auf den Ausblick von Lululemon auf das wichtige Weihnachtsgeschäft. Die Aktien des Yogabekleidungshändlers fallen im vorbörslichen US-Geschäft um 3,5 Prozent. Das Unternehmen peilt einen Gewinn von 2,10 bis 2,13 Dollar je Aktie an. Analysten hatten bislang im Schnitt 2,13 Dollar erwartet.

14.14 Uhr - Ein optimistischer Ausblick ermutigt Anleger zum Einstieg bei Delta Air Lines. Die Aktien der Fluggesellschaft stiegen im vorbörslichen US-Geschäft zum 1,7 Prozent. Das Unternehmen peilt für 2020 einen Gewinn von 6,75 bis 7,75 Dollar je Aktie an. Analysten hatten bisher im Schnitt mit 7,06 Dollar gerechnet.

14.06 Uhr - Spekulationen auf einen Angebotsengpass treiben Palladium von Rekordhoch zu Rekordhoch. Das zur Herstellung von Auto-Katalysatoren für Otto-Motoren benötigte Edelmetall kostet 1938 Dollar je Feinunze und ist damit teurer, als Gold es je war. Letzteres erreichte seine Bestmarke von 1920,30 Dollar im September 2011. Er halte die Palladium-Rally zwar für übertrieben, ein Ende sei dennoch nicht in Sicht, sagt Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann.

11.40 Uhr - Metro-Anleger drücken angesichts des weiter kriselnden Russland-Geschäfts die Verkaufstaste. Die Aktien fallen um bis zu 3,7 Prozent auf ein Vier-Monats-Tief von 13,81 Euro. Der Konzern rechnet in seinem Großhandelsgeschäft im Geschäftsjahr 2019/2020 nur mit einem stagnierenden operativen Gewinn. Den Analysten von Baader Helvea zufolge ist im rückläufigen Russland-Geschäft keine Trendwende in Sicht.

9.55 Uhr - Ein vorsichtiger Ausblick setzt die britische Modefirma Superdry an der Londoner Börse unter Druck. Die Aktien verlieren mehr als vier Prozent. Das Unternehmen rechnet im Gesamtjahr mit einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das Geschäft im ersten Halbjahr habe sich mehr oder weniger so entwickelt wie erwartet, hieß es bei den Analysten von Jefferies.

8.05 Uhr - Die Aktien des Börsenneulings Saudi Aramco bleiben an der Börse in Riad auf der Überholspur. Mit einem erneuten Kursplus von zehn Prozent auf 38,70 Riyal knackte der weltgrößte Ölkonzern am Donnerstag Refinitiv-Daten zufolge die magische Marke von zwei Billionen Dollar Börsenwert. Schon mit seinem Debut am Mittwoch hatte Aramco die nach Marktkapitalisierung bislang größten Konzerne der Welt, Apple und Microsoft, locker überholt. Die Titel waren am Mittwoch auf 35,20 Riyal gestiegen und hatten damit zehn Prozent über ihrem Ausgabepreis von 32 Riyal (8,53 Dollar) gelegen.

7.50 Uhr - Anleger greifen angesichts eines Auftrages für einen Windpark in Chile bei Nordex zu. Die Aktien des Windkraftanlagen-Bauers steigen bei Lang & Schwarz um 2,9 Prozent an die SDax-Spitze. Der internationale Wind- und Solarprojekte-Entwickler Mainstream Renewable Power hat bei Nordex 18 Anlagen der Delta4000-Serie bestellt.

7.30 Uhr - Aktien von Encavis verlieren bei Lang & Schwarz 1,8 Prozent. Händler verweisen auf die Kapitalerhöhung, durch die dem Stromproduzenten ein Bruttoemissionserlös von 48 Millionen Euro zufließt. Zugleich bekommt Encavis im Zuge dessen mit der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft einen neuen Großaktionär. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)