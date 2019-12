BÖRSEN-TICKER-Bericht über China-Zweifel an Zolleinigung bremst Börsenrally etwas

Frankfurt, 13. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

14.06 Uhr - Ein Bericht des US-Fernsehsenders CNBC über Bedenken von chinesischer Seite im Ringen um eine Einigung im Handelsstreit verpasst den Börsen einen kleinen Dämpfer. Dem Bericht zufolge hat China Bedenken hinsichtlich der von den USA geforderten harten Zielvorgaben für den Kauf von Agrarprodukten. Die US-Futures geben vorbörslich einen Teil ihrer Gewinne ab. Auch die Rally in Europa verliert etwas an Schwung: Der Dax liegt noch 0,8 Prozent höher bei 13.334 Punkten, der EuroStoxx50 notiert ein Prozent im Plus bei 3745 Zählern.

12.50 Uhr - Die Übernahme eines schwedischen Herstellers von landwirtschaftlichen Frontladern wird von den Aktionären des Lkw-Zulieferers Jost Werke begrüßt. Die Aktien legen 6,6 Prozent zu und erreichen mit 35,65 Euro den höchsten Stand seit April. Die Übernahme der Alö Holding könne den Gewinn schon im ersten Jahr nach oben treiben, zudem dürfte es Einsparpotenzial geben, schrieben die Experten der Bank Hauck & Aufhäuser.

09.38 Uhr - Der Wahlsieg der britischen Konservativen löst eine Erleichterungsrally bei den Versorgern des Landes aus. Die Aktien von Centria steigen um rund 18 Prozent. Das ist der größte Kurssprung seit knapp 14 Jahren. Die Papiere von SSE gewinnen gut zehn Prozent und sind mit 1442,50 Pence so teuer wie zuletzt vor eineinhalb Jahren. National Grid markieren ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 960 Pence. Die Titel dieses Unternehmens steuern auf den größten Tagesgewinn seit elf Jahren zu. Die unterlegene Labour Party hatte in ihrem Wahlprogramm die Verstaatlichung der Versorger gefordert.

09.34 Uhr - In der Hoffnung auf eine Belebung des britischen Immobilienmarktes steigen Anleger in Unternehmen aus der Branche ein. Der britische Sektor-Index steigt um 6,6 Prozent auf ein Vier-Jahres-Hoch von 3384,82 Punkten und steuert auf den größten Tagesgewinn seit mehr als zehn Jahren zu.

07.16 Uhr - Die Aussicht auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China und einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse hievt den Dax am Freitag vorbörslich auf ein Zwei-Jahres-Hoch. Im Geschäft von Lang & Schwarz steigt der deutsche Leitindex auf 13.450 Punkte und liegt damit nur etwa 150 Zähler unter seinem Rekordhoch. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)