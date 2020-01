BÖRSEN-TICKER-Ölpreis-Rally vorerst beendet

Frankfurt, 07. Jan (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.35 Uhr - Die nachlassende Furcht vor Liefer-Ausfällen setzt der jüngsten Ölpreis-Rally ein vorläufiges Ende. Die Sorte Brent verbilligt sich am Dienstag um 1,1 Prozent auf 68,18 Dollar je Barrel. Börsianer bezweifeln, dass die USA und Iran trotz der aktuellen Spannungen auf einen direkten Zusammenstoß zusteuern, die die Ölförderung in der Golf-Region beeinträchtigen könnte. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)