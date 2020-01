BÖRSEN-TICKER-Dax und EuroStoxx50 drehen ins Plus

Frankfurt, 08. Jan (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

12.35 Uhr - Der Schreck über den iranischen Angriff auf US-Stellungen im Irak verpufft: Dax und EuroStoxx50 machen ihre anfänglichen Verluste wett und notieren jeweils 0,1 Prozent im Plus bei 13.240 und 3764 Punkten.

11.30 Uhr - Nach dem Absturz eines Flugzeugs vom Typ 737 im Iran ziehen sich Anleger bei Boeing zurück. Die Aktien des Herstellers der Unglücksmaschine verloren im vorbörslichen US-Geschäft 2,6 Prozent.

09.20 Uhr - Die Skepsis von Analysten schlägt Anleger beim Hamburger Hafen in den Wind. Hamburger Hafen-Papiere gaben zum Handelsauftakt 2,6 Prozent auf 23,14 Euro nach. Die Analysten von Exane BNP Paribas hatten zuvor die Aktie auf “underperform” von “outperform” heruntergestuft.

08.30 Uhr - Die Furcht vor einem erneuten Krieg in der Golf-Region sorgt bei Anlegern für eine rege Nachfrage nach Gold. Der Preis der "Antikrisen-Währung" steigt um 2,4 Prozent auf ein Sieben-Jahres-Hoch von 1610,90 Dollar je Feinunze. Für europäische Investoren ist das Edelmetall mit 1443,07 Euro sogar so teuer wie noch nie.