BÖRSEN-TICKER-Kaufempfehlung gibt Aixtron Auftrieb

Frankfurt, 09. Jan (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

08.55 Uhr - Eine Kaufempfehlung ermuntert Anleger zum Einstieg bei Aixtron. Die Aktien des Spezialmaschinen-Bauers steigen im Geschäft von Lang & Schwarz um 3,6 Prozent auf etwa 9,44 Euro. Die Experten des Bankhauses Lampe stuften die Papiere auf “Buy” von “Hold” hoch und hoben das Kursziel auf 12,50 von neun Euro an.

07.44 Uhr - Anleger nutzen den jüngsten Kursrutsch bei Varta zum Wiedereinstieg. Die Aktien des Batterie-Herstellers steigen vorbörslich um 2,5 Prozent, nachdem sie am Mittwoch unter anderem wegen trüber Geschäftsaussichten um fast 22 eingebrochen waren.

07.33 Uhr - In der Hoffnung auf eine Entspannung der Krise am Golf steigen Anleger am Donnerstag in deutsche Aktienwerte ein. Dies hievt den Dax im Geschäft von Lang & Schwarz um 0,9 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 13.435 Punkten.