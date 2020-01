BÖRSEN-TICKER-Hochstufung gibt Sartorius-Aktien Auftrieb

Frankfurt, 13. Jan (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

11.23 Uhr - Eine Hochstufung schiebt die Aktien des Laborausrüsters Sartorius an, die zeitweise 3,5 Prozent zulegen und damit an der Spitze des Mittelwerteindex MDax stehen. Die Experten der Bank of America empfehlen nun einen Kauf der Aktien.

10.47 Uhr - Mit einem Minus von 7,5 Prozent auf 87 Euro fallen die Aktien von Varta ans Ende des MDax. Neuigkeiten gebe es nicht, sagten Börsianer. Der Rutsch unter das Tief der vergangenen Woche bei 89,20 Euro habe zusätzliche Verkäufe ausgelöst.

10.14 Uhr - In der Hoffnung auf eine längerfristige Entspannung im Handelsstreit mit den USA decken sich Anleger mit der chinesischen Währung ein. Im Gegenzug fällt der Dollar um 0,4 Prozent auf ein Fünfeinhalb-Monats-Tief von 6,8893 Yuan.

09.22 Uhr - Positive Aussagen zum Geschäftsverlauf geben William Hill Auftrieb. Die Aktien des britischen Buchmachers steigen zur Eröffnung um 5,5 Prozent. Der Gewinn 2019 werde ersten Berechnungen zufolge mit umgerechnet 167 bis 173 Millionen Euro die Markterwartungen übertreffen.

09.13 Uhr - Der Führungswechsel im Aufsichtsrat ermuntert Anleger zum Einstieg bei Wirecard. Die Aktien des Online-Zahlungsabwicklers steigen um 3,9 Prozent auf 115,25 Euro. Anleger setzten darauf, dass der neue Aufseher Thomas Eichelmann Firmenchef Markus Braun genauer auf die Finger schauen wird, sagte ein Börsianer.

08.28 Uhr - Ein optimistischer Ausblick verleiht den Aktien von Pegasus Flügel. Sie steigen um 3,8 Prozent. Die türkische Fluggesellschaft peilt für 2020 einen Reingewinn von 210 bis 250 Millionen Euro an.

08.15 Uhr - In der Hoffnung auf einen Wachstumsschub für die Weltwirtschaft durch eine Entschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China ziehen sich Anleger aus dem "sicheren Hafen" Gold zurück. Das Edelmetall verbilligt sich um 0,6 Prozent auf 1552,78 Dollar je Feinunze.