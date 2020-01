BÖRSEN-TICKER-Hellofresh-Aktien fester - Barclays hebt Kursziel an

17. Jan (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.49 Uhr - Die Aktien des Essenslieferdienstes Hellofresh setzen ihren Aufwärtskurs fort. Sie stehen mit einem Plus von 5,5 Prozent an der Spitze des Kleinwertesegments SDax. Die Experten der britischen Großbank Barclays hoben ihr Kursziel auf 25 von 19 Euro an. Am Donnerstag waren die Papiere nach einem Plus bei Umsatz und Gewinn nach oben geschnellt.

08.20 Uhr - Die Aktien des Batterieherstellers Varta setzen ihren Erholungskurs fort: Sie notieren im Frankfurter Frühhandel 4,3 Prozent fester. Am Donnerstag hatte das Unternehmen angekündigt, seine Produktionskapazität deutlich auszubauen, und damit den Aktien Auftrieb verliehen. Zuvor hatten Zweifel an den Geschäftsaussichten die Papiere so stark einbrechen lassen wie seit dem Börsengang 2017 nicht.

08.12 Uhr - Die Bayer-Aktien legen im Frankfurter Frühhandel 1,3 Prozent zu und sind damit Spitzenreiter im Dax. Der Mediator Ken Feinberg hält es einem Bericht zufolge für möglich, dass binnen vier Wochen die US-Klagen gegen das Unternehmen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat beigelegt werden.