BÖRSEN-TICKER-Sieg macht BVB zum Tabellenführer im SDax

Frankfurt, 20. Jan (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.45 Uhr - Der 5:3-Erfolg über Augsburg beflügelt Borussia Dortmund (BVB). Die Aktien des Fußball-Bundesligisten steigen vorbörslich um 3,1 Prozent. Die Borussen hatten das Spiel nach einem 1:3-Rückstand noch gedreht.

07.39 Uhr - Ein positiver Analystenkommentar beflügelt ProSiebenSat.1. Die Aktien steigen vorbörslich um 2,4 Prozent auf etwa 13,45 Euro. Die Experten der Citigroup stuften die Titel auf “Buy” von “Neutral” hoch und hoben das Kursziel auf 15,50 von 14 Euro an.

07.22 Uhr - Angesichts drohender Lieferengpässe decken sich Anleger mit Rohöl ein. Die Sorte Brent verteuert sich am Montag um bis zu 1,8 Prozent auf 66 Dollar je Barrel. Wegen der anhaltenden Kämpfe in Libyen wird dem dortigen staatlichen Ölkonzern zufolge die Arbeit auf zwei Ölfeldern eingestellt.