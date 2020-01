BÖRSEN-TICKER-Ericsson mit größtem Kursrutsch seit sechs Monaten

Frankfurt, 24. Jan (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

11.23 Uhr - Ein enttäuschendes Quartalsergebnis schickt Ericsson auf Talfahrt. Die Aktien des schwedischen Mobilfunk-Ausrüsters fallen um knapp neun Prozent auf ein Dreieinhalb-Monats-Tief von 77 Kronen. Das ist der größte Kursrutsch seit einem halben Jahr.

09.54 Uhr - Der Ausstieg der Bank NBD aus Dubai lastet auf den Aktien des britischen Krankenhaus-Konzerns NMC. Die Papiere geben 2,0 Prozent nach und gehören zu den schwächsten Werten an der Londoner Börse. Die Bank hat ihren Anteil von 1,04 Prozent verkauft. Zuletzt hatten sich auch andere Großaktionäre mit Abschlag von ihren Titeln getrennt. Die Aktien des Unternehmens sind unter Druck, seitdem sie der US-Leerverkäufer Muddy Waters ins Visier genommen hat. In den vergangenen drei Monaten haben die Papiere etwa 47 Prozent an Wert verloren.

09.48 Uhr - Eine Wettbewerbs-Überprüfung der Übernahme des Rivalen Just Eat setzt Takeaway zu. Die Aktien der “Lieferando”-Mutter verlieren in Amsterdam drei Prozent. Just Eat fallen in London ebenso stark. Eine Blockade des Deals durch die britischen Wettbewerbshüter sei aber unwahrscheinlich, schreibt Analyst Harry Read von der Investmentbank Liberum.

09.41 Uhr - Die Warnung vor einem Absatzrückgang 2020 drückt die Aktien von Nokian Tyres auf den niedrigsten Stand seit viereinhalb Jahren. Die Titel des finnischen Reifen-Herstellers fallen um gut neun Prozent auf 22,84 Euro. Damit lägen die mittelfristigen Geschäftsziele des Unternehmens außer Reichweite, schreiben die Analysten von JPMorgan.

09.19 Uhr - Die Aktien der französischen Supermarktkette Carrefour legen in Paris 3,8 Prozent zu. Das Unternehmen hat 2019 nach vorläufigen Zahlen mehr Gewinn erwirtschaftet. “Unser Geschäftsumbau trägt Früchte”, sagte Firmenchef Alexandre Bompard.

09.07 Uhr - Nach einem Bericht über eine mögliche Bestellung des Billigfliegers Ryanair steigen Anleger bei Airbus ein. Die in Deutschland notierten Titel des Flugzeugbauers gewinnen 1,3 Prozent auf 137,62 Euro. Der “Wirtschaftswoche” zufolge denkt Ryanair über den Kauf von bis zu 100 Maschinen der Typen A320 und A321 nach. Unabhängig davon hoben die Analysten von Morgan Stanley ihr Kursziel für Airbus auf 170 von 150 Euro an.

08.16 Uhr - Mit einem Plus von 5,6 Prozent liegen die Krones-Aktien im Frankfurter Frühhandel an der Spitze des SDax. Händlern zufolge haben die Experten der UBS die Papiere auf "buy" hochgestuft.