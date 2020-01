BÖRSEN-TICKER-Italiens Bondrendite fällt auf 3-1/2-Monats-Tief

Frankfurt, 29. Jan (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

10.40 Uhr - Aus Verunsicherung über die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs und dank der schwindenden Furcht vor einem Sturz der Regierung in Rom decken sich Anleger mit italienischen Staatsanleihen ein. Dies drückt die Rendite der zehnjährigen Bonds auf ein Dreieinhalb-Monats-Tief von 0,980 Prozent. Dadurch schrumpft der Renditeaufschlag zu den vergleichbaren Bundestiteln auf den niedrigsten Stand seit fast einem halben Jahr.

10.03 Uhr - Der Vorwurf des Verkaufs sensibler Kundendaten schickt Avast erneut auf Talfahrt. Die Aktien des Anbieters von Antiviren-Software fallen in London um 6,5 Prozent. Damit summiert sich das Minus binnen zwei Tagen auf etwa 15 Prozent. Die Anschuldigungen seien nicht neu, schreiben die Analysten der J&T Banka. Außerdem trage die betroffene Tochter Jumpshot nur einen kleinen Teil zum Gesamtumsatz bei.

07.52 Uhr - Ermutigende Geschäftszahlen von Apple ermutigen Anleger zum Einstieg beim Zulieferer Dialog Semiconductor. Die Aktien des Chip-Designers steigen vorbörslich um 2,2 Prozent.

07.35 Uhr - Ein positiver Analystenkommentar hievt Lufthansa an die Dax-Spitze. Die Aktien steigen vorbörslich um 1,4 Prozent auf etwa 14,19 Euro. Die Experten der Berenberg Bank stuften die Titel auf “Buy” von “Hold” hoch und hoben das Kursziel auf 18 von 17 Euro an.

07.27 Uhr - Angesichts der jüngsten Kursturbulenzen an den Aktienmärkten greifen Anleger auf der Suche nach Alternativen verstärkt zu Bitcoin. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise steigt um 4,4 Prozent und ist mit 9432,70 Dollar so teuer wie zuletzt vor drei Monaten. “Die Anleger begeben sich weiterhin auf die klassische Suche nach dem vermeintlichen Schutz”, sagt Analyst Timo Emden von Emden Research.

07.20 Uhr - Spekulationen auf eine zusätzliche Drosselung der Ölförderung durch die Opec-Staaten geben dem Ölpreis Auftrieb. Die Sorte Brent verteuert sich am Mittwoch um 1,1 Prozent auf 60,17 Dollar je Barrel. Angesichts einer drohenden Nachfrageschwäche durch den Ausbruch des Coronavirus in China sei eine Verlängerung der aktuellen Förderbremse sehr wahrscheinlich und eine Verschärfung möglich, sagt ein Opec-Insider. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)