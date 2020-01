BÖRSEN-TICKER-Deutsche Bank steigen auf 14-Monats-Hoch

Frankfurt, 31. Jan (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

9.45 Uhr - Einen Tag nach der Bilanzvorlage ziehen die Aktien von Deutsche Bank kräftig an. Die Papiere steigen um bis zu 4,1 Prozent auf 8,65 Euro. Damit notieren sie so hoch wie seit Ende November 2018 nicht mehr und stehen an der Dax-Spitze. Diverse Analysten erhöhten ihre Kursziele für das Geldinstitut.

09.40 Uhr - Aktien von Traton liegen nach Bekanntwerden eines Angebots zur Komplettübernahme von Navistar 0,6 Prozent höher bei 23,15 Euro. Die Volkswagen-Nutzfahrzeug-Tochter will 2,9 Milliarden Dollar für die restlichen Anteile an dem Lkw-Hersteller aus den USA zahlen, an dem sie schon mit 16,8 Prozent beteiligt ist. Ein Händler sagte, der Aufschlag zum momentanen Börsenwert sei allerdings hoch und der nordamerikanische Lkw-Markt im Abwärtstrend. Es bleibe abzuwarten, welche Synergien sich Traton verspreche.

08.05 Uhr - Alstria Office fallen Händlern zufolge wegen einer Platzierung. Der Aktionär Euro Periwinkle wolle sich von 9,9 Millionen Aktien trennen, angeboten würden die Titel in einer Preisspanne von 16,87 bis 17,14 Euro, sagten Börsianer.