BÖRSEN-TICKER-Herunterstufungen machen Chemiewerten zu schaffen

05. Feb (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

08.30 Uhr - Die Analysten von Berenberg haben den Daumen über Covestro gesenkt. Die Papiere lagen im Frankfurter Frühhandel mehr als ein Prozent im Minus, nachdem die Bewertung auf “Sell” von “Hold” heruntergenommen wurde. Das Kursziel schraubte Berenberg herunter auf 32 von 44 Euro. Auch die Aktien von BASF stuften Berenberg herab auch auf “Hold” von “Buy”. Die Papiere lagen 0,4 Prozent schwächer.

08.15 Uhr - Der Start eines sogenannten Expanded Access Programs in den USA für den in der Entwicklung befindlichen Wirkstoff Tafasitamab sorgt bei Morphosys für Rückenwind. Die Aktien der Biotechfirma legten bei Lang & Schwarz 1,9 Prozent zu. Das Programm verschafft Patienten, die an einem speziellen Lymphom erkrankt sind, unter bestimmten Voraussetzungen Zugang zu dem Prüfpräparat.