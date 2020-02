BÖRSEN-TICKER-RIB-Software-Aktien schnellen nach Übernahmeangebot hoch

(Stellt Schreibweise des Namens Schneider Electric richtig) Frankfurt, 13. Feb (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 08.10 Uhr - Die Übernahmeofferte des französischen Elektrotechnik-Konzerns Schneider lässt die Aktien von RIB Software um fast 40 Prozent nach oben schnellen. Die Papiere notieren im Frankfurter Frühhandel bei 28,90 Euro. Schneider Electric bietet 29 Euro je RIB-Aktie. 08.07 Uhr - Mit einem Minus von 3,4 Prozent im Frankfurter Frühhandel gehören die Airbus-Aktien zu den Verlierern im Mittelwerteindex MDax. Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern fuhr wegen eines Korruptionsskandals im vergangenen Jahr einen Verlust von 1,36 Milliarden Euro ein. 07.54 Uhr - Um 2,7 Prozent abwärts geht es im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz für die Aurubis-Aktien. Ein Werksstillstand aus Wartungsgründen im Oktober und November brockten dem Kupferkonzern im ersten Quartal des Bilanzjahres 2019/20 einen Gewinnrückgang ein. 07.50 Uhr - Nach dem jüngsten Anstieg der Corona-Infektionen in China greifen Anleger verstärkt zur "Krisenwährung" Gold. Eine Feinunze des Edelmetalls verteuert sich um 0,6 Prozent auf 1575,34 Dollar. 07.40 Uhr - Die Aktien der Commerzbank legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,6 Prozent zu und sind damit stärkster Wert im Mittelwerteindex MDax. Der Gewinn bei dem Geldhaus fiel zwar im abgelaufenen Jahr um ein Viertel. Von der Bank selbst befragte Analysten hatten jedoch mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. 07.33 Uhr - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Siemens Healthineers 41,32 0,80 AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)