BÖRSEN-TICKER-RBS-Aktien fallen an Footsie-Ende

Frankfurt, 14. Feb (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

10.00 Uhr - Die Aktien der Royal Bank of Scotland fallen um bis zu 6,6 Prozent und sind damit Schlusslicht im Londoner Leitindex. Die in der Finanzkrise verstaatlichte Bank will sich umbenennen und das Investmentbanking verkleinern. Der Gewinn stieg zwar im abgelaufenen Geschäftsjahr stärker als erwartet, bei der Investmentbank NatWest Markets lief es jedoch nicht so gut.

09.48 Uhr - Mit einem Minus von bis zu 6,3 Prozent gehören die Aktien des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca zu den schwächsten Werten im Londoner Leitindex. Das Unternehmen befürchtet Belastungen durch den Ausbruch des Coronavirus in China. AstraZeneca erwirtschaftet fast ein Fünftel seines Umsatzes in der Volksrepublik.

08.33 Uhr - Die Aktien des Stahlkonzerns ThyssenKrupp legen im Frankfurter Frühhandel 2,5 Prozent zu. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf Insider, der Aufzughersteller Kone habe seine Offerte für die Thyssen-Aufzugsparte auf mehr als 17 Milliarden Euro angehoben.

07.35 Uhr - Um 2,4 Prozent aufwärts geht es im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz für Metro-Aktien. Die Experten von Bernstein stuften die Papiere auf “market perform” von “underperform” nach oben.

07.32 Uhr - Eine Herabstufung lastet auf den Fielmann-Aktien. Die Papiere verlieren im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,1 Prozent. Die Experten von Berenberg stuften sie auf “Sell” von “Hold” herab.

07.28 Uhr - Der Euro fällt vor der Veröffentlichung der jüngsten Daten zur Wirtschaftsleistung in der Europäischen Union um 0,1 Prozent auf 1,0826 Dollar. Damit ist die Gemeinschaftswährung so schwach wie seit fast drei Jahren nicht mehr. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)