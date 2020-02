BÖRSEN-TICKER-Fusionsfantasien um RTL und ProSieben

Frankfurt, 17. Feb (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

08.21 Uhr - In Hoffnung auf eine Fusion von RTL und ProSiebenSat.1 steigen Anleger bei den beiden TV-Sendern ein. Ihre Aktien klettern am Montag im Frankfurter Frühhandel um bis zu 3,6 Prozent. Thomas Rabe, Chef der RTL-Mutter Bertelsmann hatte einen Zusammenschluss ins Gespräch gebracht. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)