BÖRSEN-TICKER-Dax klettert auf Rekordhoch

Frankfurt, 17. Feb (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.45 Uhr - Hoffnungen auf Rückenwind für die Weltwirtschaft verhelfen dem Dax zum vierten Rekordhoch in fünf Handelstagen. Der deutsche Leitindex steigt um 0,4 Prozent auf 13.795,24 Punkte. Unterstützung erhält er von den jüngsten Zinssenkungen in China, mit denen die Notenbank Belastungen durch die Coronavirus-Epidemie für die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft abzufedern versucht.

09.03 Uhr - In Hoffnung auf eine wieder anziehende China-Nachfrage decken sich Anleger mit Industriemetallen ein. Kupfer verteuert sich um ein Prozent auf 5814 Dollar je Tonne, der chinesische Terminkontrakt auf Eisenerz gewinnt zwei Prozent auf 675,50 Yuan (96,78 Dollar).

08.25 Uhr - Die Aktien von Metro werden an diesem Montag mit einem Dividendenabschlag von 0,70 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Freitagsschluss von 12,58 Euro bedeutet dies ein Minus von 5,6 Prozent.

08.21 Uhr - In Hoffnung auf eine Fusion von RTL und ProSiebenSat.1 steigen Anleger bei den beiden TV-Sendern ein. Ihre Aktien klettern am Montag im Frankfurter Frühhandel um bis zu 3,6 Prozent. Thomas Rabe, Chef der RTL-Mutter Bertelsmann hatte einen Zusammenschluss ins Gespräch gebracht.