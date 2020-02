MÄRKTE-Technologiewerte nach Apple-Umsatzwarnung unter Druck

Frankfurt, 18. Feb (Reuters) - Die Warnung von Apple, wegen der Coronavirus-Epidemie in China die Umsatzziele wohl zu verfehlen, hat Technologiewerte auf Talfahrt geschickt. Im Frankfurter Frühhandel gaben Papiere von Dialog Semiconductor am Dienstag mehr als fünf Prozent nach. Infineon-Aktien sanken um 2,1 Prozent, Siltronic-Titel notierten 4,6 Prozent niedriger. Apple-Anteilsscheine lagen in Frankfurt 5,6 Prozent im Minus.

Der iPhone-Hersteller hatte am Abend zuvor mitgeteilt, dass die erst vor drei Wochen vorgelegten Umsatzziele wohl nicht zu halten seien. Durch den Ausbruch des Coronavirus sei in China sowohl die Nachfrage nach Apple-Geräten als auch deren Fertigung gebremst worden. Die Verfügbarkeit von iPhones werde weltweit "vorübergehend eingeschränkt" sein.