BÖRSEN-TICKER-Borussia Dortmund nach Sieg über Paris Saint-Germain gefragt

19. Feb (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

08.14 Uhr - Nach dem Sieg über Paris Saint-Germain in der Champions League greifen Anleger zu den Aktien von Borussia Dortmund. Sie legen im Frankfurter Frühhandel 2,7 Prozent zu. Dortmund setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel mit 2:1 durch.

08.10 Uhr - Um 3,1 Prozent abwärts geht es im Frankfurter Frühhandel für die Aktien des Bausoftware-Herstellers Nemetschek. Die Experten der US-Bank Morgan Stanley stuften die Papiere mit “Underweigth” ein.

07.48 Uhr - Adva Optical setzen Lieferengpässe durch die Coronavirus-Epidemie in China zu. Aktien des Netzwerkausrüsters geben im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 5,1 Prozent nach. Das Unternehmen hatte am Vortag wegen der Epidemie vor einer negativen Ergebnismarge im ersten Quartal gewarnt.