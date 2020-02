BÖRSEN-TICKER-Zahlen und Übernahme beflügeln IT-Berater Sopra Steria

Frankfurt, 21. Feb (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 11.25 Uhr - Ein 25-prozentiger Anstieg des operativen Gesamtjahresgewinns auf 283,2 Millionen Euro und die Übernahme der IT-Firma Sodifrance hieven die Aktien von Sopra Steria auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch. Sie gewinnen 8,1 Prozent auf 155,70 Euro. Sodifrance-Papiere bleiben zunächst vom Handel ausgesetzt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. 07.52 Uhr - Starke Geschäftszahlen und die Aussicht auf eine höhere Dividende ermuntern Anleger zum Einstieg bei Allianz. Die Aktien des Versicherers steigen vorbörslich um 1,3 Prozent. 07.38 Uhr - Die Furcht vor einem Dämpfer für die Weltwirtschaft durch die Coronavirus-Epidemie treibt weitere Anleger in Gold. Das Edelmetall gewinnt 0,7 Prozent und ist mit 1631,01 Dollar je Feinunze so teuer wie zuletzt vor sieben Jahren. Für heimische Investoren kostet es 1511,32 Euro und markiert den siebten Tag in Folge ein Rekordhoch. 07.20 Uhr - Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Infineon 21,73 0,27 DBAG 40,85 1,50 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)