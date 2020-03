BÖRSEN-TICKER-Dax gibt Eröffnungsgewinne komplett ab

Frankfurt, 02. Mrz (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

11.01 Uhr - Der Dax kann seine Eröffnungsgewinne nicht halten. Er dreht am Vormittag leicht ins Minus auf 11.878 Punkte, nachdem er zuvor noch bis auf 12.121 Stellen geklettert war. Auch die US-Futures geben einen größeren Teil ihrer Zuwächse ab. Den angekündigten und erwarteten Konjunkturhilfen zum Trotz sei eine Trendwende noch nicht in Sicht, warnt Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. “Die Anspannung der Investoren bleibt.”

10.39 Uhr - Die Folgen der Coronavirus-Epidemie machen den Fluggesellschaften erneut zu schaffen. Die Aktien der Lufthansa brechen ihren Erholungsversuch ab und fallen um 4,6 Prozent auf von 11,16 Euro, den tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren. Gleiches gilt für die Titel von Air France, die 4,1 Prozent auf 6,62 Euro verlieren.

08.21 Uhr - Die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland beflügelt Drägerwerk erneut. Die Aktien der Medizintechnik-Firma, die unter anderem Schutzbekleidung anbietet, steigen im Frankfurter Frühhandel um fast 13 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 65,75 Euro.

07.30 Uhr - In Erwartung einer baldigen Zinssenkung der US-Notenbank Fed kaufen Anleger Gold. Das häufig als Inflationsschutz dienende Edelmetall verteuert sich um 1,2 Prozent auf 1603,10 Dollar je Feinunze.

07.23 Uhr - In der Hoffnung auf eine rasche Zinssenkung der US-Notenbank Fed und eine Verschärfung der Förderbremse durch die Opec-Staaten und ihre Verbündeten decken sich Anleger am Montag mit Rohöl ein. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um 3,9 Prozent auf 51,63 Dollar je Barrel, nachdem ihr Preis wegen enttäuschender chinesischen Konjunkturdaten zunächst auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief von 48,40 Dollar gefallen war.