BÖRSEN-TICKER-Händler - Dialog-Aktien profitieren von Kaufempfehlung

Frankfurt, 05. Mrz (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 08.09 Uhr - Die Aktien von Dialog Semiconductor legen im Frankfurter Frühhandel 4,4 Prozent zu. Sie profitieren Händlern zufolge von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank. 07.42 Uhr - Um fünf Prozent aufwärts geht es für die Aktien des Schutzkleidungs-Herstellers Drägerwerk im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Jahr den Umsatz um 7,2 Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Euro gesteigert. Der Betriebsgewinn stieg auf 66,6 Millionen von 62,6 Millionen Euro. 07.35 Uhr - Eine Kaufempfehlung der Berenberg-Experten verhilft den Allianz-Aktien zu Gewinnen. Sie notieren im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,2 Prozent fester. Die Analysten setzen zudem ein Kursziel von 282 Euro. Am Mittwoch waren die Titel mit 198,60 Euro aus dem Handel gegangen. 07.23 Uhr - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Linde 179,65 3,55 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)