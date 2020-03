BÖRSEN-TICKER-Ölpreis steigt nach Meldungen über Opec-Förderkürzung

Frankfurt, 05. Mrz (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 12.30 Uhr - Die Aussicht auf weitere Förderkürzungen der Opec gibt dem Ölpreis Auftrieb. Ein Fass der Nordseesorte Brent verteuert sich um 1,4 Prozent auf 51,80 Dollar, nachdem der Preis zuvor leicht im Minus notiert hatte. WTI steigt um 1,3 Prozent auf 47,40 Dollar je Fass. Die großen Erdöl-Exportländer und ihre Verbündeten beraten wegen der Coronavirus-Krise und einer schwindenden Nachfrage. Insidern zufolge sollen die Fördermengen um zusätzliche 1,5 Millionen Barrel pro Tag gedrosselt werden. Russland müsse aber zustimmen. 11.35 Uhr - Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie treibt weitere Anleger in den "sicheren Hafen" Gold. Das Edelmetall verteuert sich um 0,6 Prozent auf 1646,07 Dollar je Feinunze. Daran änderten auch die geplanten Hilfen für die angeschlagene Weltwirtschaft derzeit wenig, sagt Hareesh V, Chef-Rohstoffanalyst des Finanzdienstleisters Geojit. 10.35 Uhr - Ein Milliardenverlust und ein trüber Ausblick treiben Continental-Anleger in die Flucht. Die Aktien des Autozulieferers stürzen bei überdurchschnittlichen Umsätzen um mehr als zwölf Prozent ab und sind mit 84,35 Euro so billig wie zuletzt vor sieben Jahren. Umsatz und operativer Gewinn im abgelaufenen Quartal hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, urteilt Analyst Sascha Gommel von der Investmentbank Jefferies. Die angepeilten Werte für 2020 blieben aber deutlich dahinter zurück. 10.28 Uhr - Die Aussicht auf steigende Umsätze und Gewinne ermuntert Anleger zum Einstieg bei Merck. Die Aktien des Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzerns setzen sich mit einem Plus von 6,1 Prozent an die Spitze des Dax. Das ist der größte Kurssprung seit fast zwei Jahren. Analyst Volker Braun vom Bankhaus Lampe lobte, dass Merck beim Ausblick die möglichen Beeinträchtigungen durch die Coronavirus-Epidemie berücksichtigt habe. 09.11 Uhr - Der nahende Aufstieg in den MDax macht Anleger Appetit auf HelloFresh. Außerdem stufen die Analysten von JPMorgan die Aktien des Kochbox-Versenders auf "Overweight" von "Neutral" hoch und heben das Kursziel auf 28 von 20 Euro an. HelloFresh-Titel steigen um knapp elf Prozent auf ein Rekordhoch von 27,65 Euro. Die Papiere des SDax-Rückkehrers Steinhoff gewinnen 8,4 Prozent auf 0,11 Euro. 08.09 Uhr - Die Aktien von Dialog Semiconductor legen im Frankfurter Frühhandel 4,4 Prozent zu. Sie profitieren Händlern zufolge von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank. 07.42 Uhr - Um fünf Prozent aufwärts geht es für die Aktien des Schutzkleidungs-Herstellers Drägerwerk im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Jahr den Umsatz um 7,2 Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Euro gesteigert. Der Betriebsgewinn stieg auf 66,6 Millionen von 62,6 Millionen Euro. 07.35 Uhr - Eine Kaufempfehlung der Berenberg-Experten verhilft den Allianz-Aktien zu Gewinnen. Sie notieren im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,2 Prozent fester. Die Analysten setzen zudem ein Kursziel von 282 Euro. Am Mittwoch waren die Titel mit 198,60 Euro aus dem Handel gegangen. 07.23 Uhr - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Linde 179,65 3,55 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)