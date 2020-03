BÖRSEN-TICKER-Infineon-Aktien profitieren von Übernahme-Genehmigung

Frankfurt, 10. Mrz (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.46 Uhr - Um 8,8 Prozent nach oben geht es für die Infineon-Aktien im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz. Die US-Genehmigungsbehörde CFIUS stimmte der Übernahme von Cypress Semiconductor durch die Münchner zu.

02.01 Uhr - Nach dem Absturz der Öl-Preise am Montag zeichnet sich am Dienstag in Fernost eine Stabilisierung ab. Der Preis für die Sorte Brent steigt zunächst um 4,1 Prozent auf 35,77 Dollar je Barrel, für ein Fass US-WTI-Öl um vier Prozent auf 32,38 Dollar.

01.06 Uhr - Die japanische Börse eröffnet im Minus. Der Nikkei-Index fällt wenige Minuten nach Handelsbeginn um mehr als zwei Prozent.

00.16 Uhr - Südkoreas Finanzminister Hong Nam Ki kündigt eine vorübergehende Einschränkung von Leerverkäufen an, um die Finanzmärkte zu stabilisieren. Einzelheiten sollen nach Börsenschluss in Seoul (15.30 Uhr Ortszeit; 07.30 Uhr MEZ) bekanntgegeben werden.

00.09 Uhr - Die australische Börse fällt zu Handelsbeginn weiter um zunächst etwa 3,8 Prozent. Mit einem Minus von 21,2 Prozent zu ihrem jüngsten Hoch am 20. Februar tritt sie damit formell in einen "Bärenmarkt" ein, definiert als ein Minus von mehr als 20 Prozent.