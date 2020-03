BÖRSEN-TICKER-Dividende lockt Anleger bei Hannover Rück an

Frankfurt, 11. Mrz (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

8.10 Uhr - Anleger freuen sich über eine höhere Dividende von Hannover Rück. Die Aktien des Rückversicherers legen im Frankfurter Frühhandel um 3,1 Prozent zu.

7.45 Uhr - Die Ölpreise setzen den zweiten Tag in Folge zur Erholung an. Die Nordseesorte Brent verteuert sich um zwei Prozent auf 37,97 Dollar je Fass. US-Leichtöl WTI kostet mit 35,52 Dollar 1,4 Prozent mehr. Unterstützung lieferten ein überraschender Rückgang der US-Lagerbestände sowie ein Einlenken Russlands im Preiskampf mit Saudi-Arabien. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)