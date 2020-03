BÖRSEN-TICKER-Dax weitet Kursgewinne aus - US-Futures fester

Frankfurt, 13. Mrz (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

12.34 Uhr - Festere US-Futures ziehen den Dax auf seinem Erholungskurs weiter nach oben. Der deutsche Leitindex steigt um 6,6 Prozent auf ein Tageshoch von 9761 Punkte. Die US-Indizes liegen vorbörslich mehr als fünf Prozent im Plus.

07.34 Uhr - Die Wirecard-Aktien legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 7,7 Prozent zu und sind damit mit Abstand stärkster Dax-Wert. Das Unternehmen hatte am Donnerstagabend erklärt, ein lang erwarteter Prüfbericht gebe bisher keinen Anlass für eine Korrektur von Bilanzen.

07.25 Uhr - Die Turbulenzen bei Bitcoin halten an. Die Cyberwährung verbilligt sich zeitweise um ein Drittel auf 3852,25 Dollar und kostet am Morgen mit 5055 Dollar noch gut zwölf Prozent weniger. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)