BÖRSEN-TICKER-Drägerwerk heben nach Bund-Großauftrag ab

Frankfurt, 13. Mrz (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

16.30 Uhr - Aktien von Drägerwerk weiten ihre Kursgewinne nach dem Großauftrag der Bundesregierung für 10.000 Beatmungsgeräte deutlich aus. Die Papiere steigen um 13,8 Prozent auf ein Anderthalb-Wochen-Hoch von 56,90 Euro.

14.13 Uhr - Nach den Staatshilfen von Bundesregierung und EU schätzen Investoren die Gefahr von Firmenpleiten geringer ein. Der “Markit iTraxx Europe Crossover”-Index, der als Barometer für die Absicherungskosten europäischer Unternehmen gilt, gibt 85 Basispunkte nach auf 493 Basispunkte. Im Handelsverlauf war er noch auf 599,40 Punkte gestiegen - das ist der höchste Stand seit August 2012.

12.55 Uhr - Das Pfund macht seine Tagesgewinne zunichte und fällt zurück auf 1,2503 Dollar. Auch der Euro gibt nach und notiert 0,3 Prozent schwächer bei 1,1152 Dollar, während der Dollar-Index anzieht.

12.34 Uhr - Festere US-Futures ziehen den Dax auf seinem Erholungskurs weiter nach oben. Der deutsche Leitindex steigt um 6,6 Prozent auf ein Tageshoch von 9761 Punkte. Die US-Indizes liegen vorbörslich mehr als fünf Prozent im Plus.

07.34 Uhr - Die Wirecard-Aktien legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 7,7 Prozent zu und sind damit mit Abstand stärkster Dax-Wert. Das Unternehmen hatte am Donnerstagabend erklärt, ein lang erwarteter Prüfbericht gebe bisher keinen Anlass für eine Korrektur von Bilanzen.

07.25 Uhr - Die Turbulenzen bei Bitcoin halten an. Die Cyberwährung verbilligt sich zeitweise um ein Drittel auf 3852,25 Dollar und kostet am Morgen mit 5055 Dollar noch gut zwölf Prozent weniger.