BÖRSEN-TICKER-Dax dreht vorbörslich ins Plus

Frankfurt, 20. Mrz (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.23 Uhr - Der Dax dreht am Freitag vorbörslich ins Plus. Im Geschäft von Lang & Schwarz gewinnt der deutsche Leitindex 2,1 Prozent, nachdem er am Donnerstag bereits zwei Prozent zugelegt hatte.