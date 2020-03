BÖRSEN-TICKER-Gold-Anleger machen zum Wochenende Kasse

Frankfurt, 27. Mrz (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

08.30 Uhr - Die Erholung des Goldpreises ist vorerst beendet. Das Edelmetall verbilligt sich um 0,6 Prozent auf 1618,50 Dollar je Feinunze. “Ich sehe keinen anderen Grund, derzeit Gold zu verkaufen, als vor dem Wochenende ein paar Gewinne mitzunehmen”, sagt Stephen Innes, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Axicorp.

07.33 Uhr - Der Wechsel an der Spitze kommt bei den Anlegern des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 gut an. Die Aktien legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz fünf Prozent zu. Nach monatelangen Führungsquerelen wechselt das Unternehmen seinen Vorstandschef Max Conze aus. Nun soll Finanzchef Rainer Beaujean zusätzlich als Vorstandschef tätig sein.