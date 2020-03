BÖRSEN-TICKER-SDax-Neuling SNP nach Zahlen im Aufwind

Frankfurt, 30. Mrz (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.12 Uhr - Ein optimistischer Ausblick beflügelt SNP Schneider Neureither. Die Aktien der IT-Firma steigen um 7,4 Prozent auf 45,15 Euro.

09.05 Uhr - Die Beschränkung des türkischen Luftverkehrs wegen der Coronavirus-Krise setzt den Fluggesellschaften des Landes zu. Die Aktien von Türk Hava Yollari fallen an der Istanbuler Börse um knapp zwei Prozent. Die Titel des Billig-Fliegers Pegasus brechen wegen der Einstellung sämtlicher Inlandsflüge um mehr als acht Prozent ein.

08.33 Uhr - Nach dem Teil-Ausstieg des aktivistischen Investors Teleios rutschen die Aktien der Aareal Bank ans Ende des MDax. Die Papiere verlieren im Frankfurter Frühhandel 1,3 Prozent.

08.23 Uhr - Wegen der Coronavirus-Pandemie flüchten Anleger erneut in die Weltleitwährung. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, steigt am Montag um 0,3 Prozent auf 98,674 Punkte. Im Gegenzug verbilligt sich der Euro um 0,5 Prozent auf 1,1086 Dollar.