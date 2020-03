BÖRSEN-TICKER-Kautschukpreis wegen Corona-Krise auf Elf-Jahres-Tief

Frankfurt, 30. Mrz (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

12.24 Uhr - Die sinkende Nachfrage wegen der Coronavirus-Pandemie drückt den Kautschukpreis auf ein Elf-Jahres-Tief. Der japanische Terminkontrakt fällt um 0,3 Prozent auf 143,70 Yen (1,33 Dollar) je Tonne. Ohne eine Entspannung in der Gesundheitskrise müsse mit einem Preisrutsch unter die Marke von 140 Yen gerechnet werden, warnt Analyst Toshitaka Tazawa vom Brokherhaus Fujitomi.

11.55 Uhr - Die Herabstufung der Bonität Südafrikas drückt die Währung des Landes auf ein Rekordtief. Im Gegenzug steigt der Dollar um 2,6 Prozent auf 18,0746 Rand. Die Rating-Agentur Moody’s benotet das Land nur noch mit “Ba1” statt mit “Baa3”. Damit verlieren südafrikanische Staatsanleihen das Gütesiegel “Investment Grade”. Analysten zufolge müssen sich bestimmte Anleger nun von Papieren im Volumen von bis zu zwölf Milliarden Dollar trennen. Mit einem negativen Ausblick signalisiert Moody’s zudem eine drohende weitere Herabstufung.

11.18 Uhr - Kassierte Gesamtjahresziele und eine gestrichene Dividende lösen einen Ausverkauf bei Hammerson aus. Die Aktien der britischen Immobilienfirma fallen um knapp 17 Prozent auf ein Rekordtief von 71,26 Pence.

11.10 Uhr - Die Herabstufung der Bonität Großbritanniens setzt dem Pfund Sterling zu. Die britische Währung verliert 0,6 Prozent auf 1,2384 Dollar. Die Rating-Agentur Fitch senkte die Note für die Kreditwürdigkeit des Vereinigten Königreichs wegen der Milliardenausgaben zur Bekämpfung der Coronavirus-Folgen auf “AA-“ von “AA”. Mit einem negativen Ausblick signalisiert sie zudem eine drohende weitere Herabstufung.

11.03 Uhr - Parallel zu den Kursverlusten an den Aktienmärkten geht es auch mit Bitcoin bergab. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verbilligt sich um gut zwölf Prozent auf 5858,25 Dollar. Anleger versilberten offenbar ihre Bestände an Kryptowährungen, um Verluste in anderen Bereichen auszugleichen, sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. Daher müsse mit einer anhaltenden Kursbelastung gerechnet werden.

10.35 Uhr - Zweifel an der Wirksamkeit der allerorts geschnürten Hilfspakete für die Wirtschaft macht Eisenerz zu schaffen. Der chinesische Kontrakt auf diesen Rohstoff fälle um knapp zwei Prozent auf 680,50 Yuan (95,90 Dollar) je Tonne.

09.20 Uhr - Die Verunsicherung über die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie hält Anleger fest im Griff. Dax und EuroStoxx50 können ihre Anfangsgewinne nicht halten und verlieren jeweils etwa 1,5 Prozent.

09.12 Uhr - Ein optimistischer Ausblick beflügelt SNP Schneider Neureither. Die Aktien der IT-Firma steigen um 7,4 Prozent auf 45,15 Euro.

09.05 Uhr - Die Beschränkung des türkischen Luftverkehrs wegen der Coronavirus-Krise setzt den Fluggesellschaften des Landes zu. Die Aktien von Türk Hava Yollari fallen an der Istanbuler Börse um knapp zwei Prozent. Die Titel des Billig-Fliegers Pegasus brechen wegen der Einstellung sämtlicher Inlandsflüge um mehr als acht Prozent ein.

08.33 Uhr - Nach dem Teil-Ausstieg des aktivistischen Investors Teleios rutschen die Aktien der Aareal Bank ans Ende des MDax. Die Papiere verlieren im Frankfurter Frühhandel 1,3 Prozent.

08.23 Uhr - Wegen der Coronavirus-Pandemie flüchten Anleger erneut in die Weltleitwährung. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, steigt am Montag um 0,3 Prozent auf 98,674 Punkte. Im Gegenzug verbilligt sich der Euro um 0,5 Prozent auf 1,1086 Dollar. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)