BÖRSEN-TICKER-Wall Street arbeitet sich in Plus vor

Frankfurt, 31. Mrz (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

17.15 Uhr - Die US-Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 überwinden ihre Anfangsschwäche und gewinnen bis zu 0,8 Prozent. Anleger seien unsicher, ob sie auf weitere Kursgewinne setzen oder auf den nächsten Rücksetzer warten sollten, sagte Jonathan Golub, Chef-Anlagestratege für die USA bei der Bank Credit Suisse.

14.45 Uhr - Der Kupfer-Preis steuert auf sein schwächstes Quartal seit 2011 zu. Seit Januar hat sich das wichtige Industriemetall um etwa 22 Prozent verbilligt. Der Stillstand in vielen Ländern wegen der Coronavirus-Pandemie lastet auf der Nachfrage. Entspannung sei nicht in Sicht, sagt Capital-Economics-Analyst Kieran Clancy: “Es wird schlimmer, bevor es besser wird, und der Besser-Werden-Teil hängt davon ab, wie schnell die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus aufgehoben werden können.” Im zweiten Quartal könnte der Kupfer-Preis bis auf 4000 Dollar je Tonne fallen. Derzeit kostet das Metall mit 4821,50 Dollar 1,1 Prozent mehr als am Montag.

08.19 Uhr - Eine Hochstufung stützt die Aktien von Compugroup Medical, die im Frankfurter Frühhandel 5,6 Prozent zulegen. Die Experten von Berenberg stuften die Papiere des Medizinsoftware-Anbieters auf “Buy” von “Hold” nach oben, kappten zugleich aber das Kursziel auf 64 von 66 Euro.

08.14 Uhr - Der Kochboxen-Lieferdienst Hellofresh profitiert von der Coronakrise und rechnet mit einem deutlichen Umsatzplus im ersten Quartal. Das kommt bei Anlegern gut an: Die Aktien legen im Frankfurter Frühhandel 9,8 Prozent zu.

07.38 Uhr - Die gekappte Prognose von Europas größtem Online-Modehändler Zalando kommt bei den Anleger nicht gut an. Die Aktien geben im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 3,8 Prozent nach. Die Coronavirus-Pandemie setzt dem Unternehmen zu, Zalando rechnet für das erste Quartal mit einem Verlust von deutlich mehr als 28 Millionen Euro. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)