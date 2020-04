BÖRSEN-TICKER-Dax und EuroStoxx50 bauen vor ADP-Daten Verluste aus

Frankfurt, 01. Apr (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

14.10 Uhr - Wenige Minuten vor Veröffentlichung von US-Arbeitsmarktdaten steigt die Anspannung der Anleger. Dax und EuroStoxx50 rutschen tiefer uns Minus und verlieren jeweils 4,2 Prozent.

12.40 Uhr - Macy’s geben vorbörslich mehr als vier Prozent nach. Die Aktien der US-Kaufhauskette fallen aus dem S&P-500-Index und sind künftig nur im Kleinwertebarometer S&P small-cap 600 vertreten. Seit Jahresbeginn haben die Papiere der ohnehin seit längerem an Kundenschwund leidenden Kette wegen der Coronakrise rund 70 Prozent eingebüßt. Seit dem Rekordhoch von 73,60 Dollar vor fünf Jahren schrumpfte der Börsenwert um mehr als 20 Milliarden Dollar.

7.50 Uhr - Aktien von Münchener Rück fallen bei Lang & Schwarz um 2,2 Prozent. Angesichts der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio wegen der Coronakrise und der Absage anderer Großveranstaltungen kassiert der Versicherer seine Gewinnziele für 2020 und setzt seine Aktienrückkäufe aus. Allerdings liegen die Papiere noch etwas besser als der Dax, der dreieinhalb Prozent tiefer indiziert wird. Händlern zufolge sollte das Dividendenversprechen der Münchner den Kurs etwas stützen.

7.40 Uhr - Nordseeöl der Sorte Brent verbilligt sich um zwei Prozent auf 25,80 Dollar je Fass. Das Überangebot auf den Weltmärkten sorgt für volle Lager in den USA. Nach Daten des privaten Anbieters API stiegen die US-Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche um 10,5 Millionen Barrel an. Analysten hatten lediglich mit einem Aufbau von vier Millionen Barrel gerechnet. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)