BÖRSEN-TICKER-Veolia fallen nach Dividendenkürzung

Frankfurt, 02. Apr (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

10.55 Uhr - Anleger trennen sich von Veolia-Aktien, nachdem der französische Wasser- und Abfallkonzern seine Prognose kassiert und die Dividende halbiert hat. Die Papiere fallen um bis zu 3,4 Prozent auf 17,67 Euro. Seit Jahresbeginn haben die Papiere rund 25 Prozent verloren.

08.01 Uhr - Der Ölpreis profitiert von den Vermittlungsbemühungen von US-Präsident Donald Trump im Streit zwischen Saudi-Arabien und Russland. Ein Barrel (159 Liter) leichtes US-Öl kostet mit 21,85 Dollar 7,6 Prozent mehr, Nordseeöl der Sorte Brent verteuert sich um 9,4 Prozent auf 27,06 Dollar je Barrel. Trump sagte, er habe mit den Staatschefs der beiden Ölländer gesprochen und gehe davon aus, dass sie sich bald einigen dürften.

07.51 Uhr - Um 2,4 Prozent aufwärts geht es im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz für die United-Internet-Aktien. Der Telekommunikationsanbieter will ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 150 Millionen Euro auflegen.

07.27 Uhr - Die Aussicht auf eine längere Krise in den USA lastet auf dem Yuan. Die chinesische Währung fällt, ein Dollar kostet mit 7,1283 Yuan zeitweise 0,4 Prozent mehr und so viel wie seit fast einem halben Jahr nicht mehr. In China läuft zwar nach dem Coronavirus-Ausbruch die Produktion wieder hoch, doch fehlen Abnehmer, weil weltweit die Wirtschaft in Quarantäne ist.