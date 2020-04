BÖRSEN-TICKER-Erfolg bei Model Y-Produktion beflügelt Tesla

Frankfurt, 03. Apr (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

14.10 Uhr - Fortschritte bei der Produktion des Model Y ermuntern Anleger zum Einstieg bei Tesla. Die Aktien des Elektroauto-Bauers steigen im vorbörslichen US-Geschäft um 16 Prozent auf 527,50 Dollar. Die Fertigung und Auslieferung lägen vor dem Zeitplan. Zudem erziele die Tesla-Fabrik in Shanghai trotz Rückschlägen weiter eine Rekordproduktion.

13.10 Uhr - Aktien des italienischen Infrastrukturbetreibers Atlantia steigen um mehr als elf Prozent. Anleger spekulieren auf eine Einigung mit der Regierung bezüglich der Autobahneinheit Autostrade, was den Titel innerhalb von vier Tagen ein Plus von 25 Prozent eingebracht hat. Seit August 2018, als eine von Autostrade betriebene Autobahnbrücke zusammenbrach und 43 Menschen tötete, droht die italienische Regierung mit dem Entzug der Konzession. Die von Benetton geführte Gruppe ist Insidern zufolge nun in Gesprächen mit italienischen und ausländischen Investoren über Autostrade, was Marktteilnehmern zufolge auf einen Kompromiss mit den Behörden hindeutet.

11.30 Uhr - Enttäuschende Zahlen und ein trüber Ausblick drücken die Aktien von Remy Cointreau mehr als vier Prozent ins Minus. Wegen der Coronavirus-Krise sank der Umsatz des französischen Spirituosen-Herstellers im Geschäftsjahr 2019/2020 ersten Berechnungen zufolge um neun Prozent und der Betriebsgewinn um bis zu 25 Prozent. Das angelaufene Quartal werde wohl schlimmer als die Monate Januar bis März.

11.16 Uhr - Mit Erleichterung reagieren Anleger auf die angekündigte Staatshilfe für britische Buslinien-Betreiber. Die Aktien von FirstGroup, Go-Ahead und Stagecoach steigen um bis zu 4,8 Prozent. Die Regierung London greift den Unternehmen mit umgerechnet 190 Millionen Euro unter die Arme, um den Öffentlichen Nahverkehr aufrecht zu erhalten.

09.38 Uhr - Mit einem Minus von drei Prozent stehen die Adidas-Aktien am Dax-Ende. Der fränkische Sportartikelkonzern verhandelt einem Agenturbericht zufolge mit der Staatsbank KfW über einen Milliardenkredit.

08.12 Uhr - Um zehn Prozent abwärts geht es im Frankfurter Frühhandel mit den RTL-Aktien. Der Fernsehkonzern zieht seine Prognose für das laufende Jahr wegen der Coronakrise zurück und streicht die für das Jahr 2019 vorgeschlagene Dividende von vier Euro je Aktie.

07.35 Uhr - Die Beiersdorf-Aktien geben im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 1,9 Prozent nach und sind damit schwächster Dax-Wert. Der Hersteller von Tesa-Klebeprodukten und Niveau-Creme zieht wegen der Corona-Krise seine Prognose für 2020 zurück. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)