BÖRSEN-TICKER-Ölpreisabsturz setzt Börsen der Golf-Staaten zu

21. Apr (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.57 Uhr - Die Turbulenzen am Öl-Markt verschrecken Anleger in den Golf-Staaten. Der saudi-arabische Leitindex fiel zum Auftakt 1,5 Prozent. Die Aktien des weltgrößten Ölförderers Saudi Aramco sank an der Börse Riad um 1,7 Prozent. Auch viele weitere Indizes in der vom Öl abhängigen Region gaben nach, wie aus Daten des Anbieters Refinitiv hervorgeht.

07.52 Uhr - Anleger sind bei Europas wertvollstem Technologiekonzern SAP auf dem Rückzug. Nach dem überraschenden Ende der Doppelspitze geben SAP-Aktien bei Lang und Schwarz vorbörslich 2,6 Prozent nach. Der neue SAP-Alleinchef Christian Klein hat den überraschenden Rückzug von Jennifer Morgan von der Konzernspitze mit der Notwendigkeit von schnellen Entscheidungen in der Coronavirus-Pandemie begründet.