BÖRSEN-TICKER-Höhere Prognose kommt bei HelloFresh-Anlegern gut an

Frankfurt, 05. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

08.21 Uhr - Die höheren Ziele des Kochboxen-Anbieters HelloFresh kommen bei den Anlegern gut an. Die Aktien notieren im Frankfurter Frühhandel 6,4 Prozent im Plus. In der Coronavirus-Pandemie bestellen mehr Menschen ihre Lebensmittel online, das Wachstum zog in der zweiten Märzhälfte an.

08.07 Uhr - Mit einem Plus von sieben Prozent stehen die Aktien von Stratec im Frankfurter Frühhandel an der SDax-Spitze. Der Laborausrüster blickt trotz der Coronavirus-Pandemie optimistischer auf das Gesamtjahr und rechnet nun mit einem Umsatzplus im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Bislang war Stratec von einem Zuwachs im hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen.

07.34 Uhr - Die Rücknahme weiterer Corona-Einschränkungen und die Förderkürzungen stützen den Ölpreis. Ein Barrel (159 Liter) leichtes US-Öl verteuert sich um 6,3 Prozent auf 21,69 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent kostet mit 28,34 Dollar 4,2 Prozent mehr. Seit Montag sind die von den Opec-Staaten und Verbündeten beschlossenen Drosselungen der Ölförderung in Kraft.