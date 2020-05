BÖRSEN-TICKER-Billigflieger Norwegian Air unter Druck

06. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 11.02 Uhr - Die Aktien von Norwegian Air geben rund zehn Prozent nach. Der norwegische Billigflieger will neue Aktien mit einem fast 80-prozentigen Abschlag ausgeben. Zur Rettung der Airline will das Unternehmen Schulden in Aktien umwandeln. Der norwegische Staat soll mit Garantien beistehen. Wegen der Coronakrise ist der Flugverkehr von Norwegian wie bei anderen Fluggesellschaften weitgehend eingestellt. 9.20 Uhr - Aktien von HelloFresh geben nach der Platzierung einer Wandelanleihe nach. Angesichts der Verwässerungseffekte durch die Kapitalmaßnahme notieren die Papiere des Anbieters von Kochboxen bis zu 4,5 Prozent schwächer bei 34,62 Euro. Die Anleihe mit einem Volumen von 175 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit 0,75 Prozent jährlich verzinst. 08.41 Uhr - Nach Senkung der Ergebnisprognose trennen sich Anleger von BMW-Aktien. Im Frankfurter Frühhandel geben die Papiere des Auto-Konzerns 1,3 Prozent nach. Das Management erwartet, dass die Coronakrise den Gewinn von BMW in diesem Jahr weitgehend ausradiert. 08.00 Uhr - Fuchs Petrolub und die österreichische Mayr Melnhof Karton werden am Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Unternehmen Schluss Dividen Angaben in Euro kurs de Fuchs Petrolub 35,50 0,97 Mayr Melnhof 30,75 3,25 Karton 07.58 Uhr - Die Sorge vor knappen Lagerkapazitäten setzt den Ölpreisen zu. Nach fünf Tagen mit Zuwächsen verbilligt sich US-Leichtöl der Sorte WTI um 1,1 Prozent auf 24,29 Dollar je Barrel. Der Preis für Brent-Nordseeöl gibt 0,7 Prozent auf 30,77 Dollar je Barrel nach. Branchenangaben aus den USA zufolge sind die US-Lagerkapazitäten schon stärker ausgeschöpft als erwartet. Durch den wirtschaftlichen Stillstand als Folge der Coronavirus-Pandemie ist die Rohöl-Nachfrage eingebrochen. 07.45 Uhr - Ein Nachfrageschub zum Jahresanfang sowie das Festhalten am Jahresausblick sorgen für Rückenwind bei Fresenius. Aktien des Gesundheitskonzerns legen vorbörslich bei Lang & Schwarz 3,4 Prozent zu. Eine Aktualisierung der Prognose plant der Vorstand erst mit der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)