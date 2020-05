BÖRSEN-TICKER-Beyond Meat nach Zahlen mit Kurssprung

06. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 17.31 Uhr - Ein Quartalsergebnis über Markterwartungen beschert den Aktien von Beyond Meat einen Kursanstieg um 20 Prozent auf 120 Dollar. Der Anbieter von veganen Burgern verdoppelte seinen Umsatz auf 97,1 Millionen Dollar und machte 1,8 Millionen Dollar Gewinn. Im Vorjahreszeitraum hatte die Firma noch 6,6 Millionen Dollar Verlust geschrieben. 17.19 Uhr - Die Forderungen nach einem Führungswechsel bei Wirecard verunsichern Anleger. Die Aktien verlieren gut sechs Prozent und sind Schlusslicht im Dax. Mit der Deka fordert die erste große deutsche Fondsgesellschaft die Ablösung des Firmenchefs Markus Braun. Hintergrund ist der Vorwurf der Falschbilanzierung bei dem Zahlungsabwickler, der durch eine Sonderprüfung nicht vollständig ausgeräumt werden konnten. 16.49 Uhr - Ein Quartalsergebnis über Markterwartungen und ein optimistischer Ausblick geben Dialog Semiconductor Auftrieb. Die Aktien des Chip-Designers steigen um mehr als 14 Prozent auf 34,01 Euro. Das Unternehmen machte einen Umsatz von 248,5 Millionen Dollar und einen Betriebsgewinn von 17,5 Millionen Dollar. Für das laufende Quartal stellte es Erlöse von 260 bis 290 Millionen Dollar in Aussicht. 15.44 Uhr - Die wieder aufflammende Furcht vor fehlenden Lagerkapazitäten für das aktuelle Erdöl-Überangebot schickt die Energiepreise auf Talfahrt. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 2,3 Prozent auf 30,27 Dollar je Barrel und die US-Sorte WTI verliert 3,5 Prozent auf 23,71 Dollar. Auch wenn der Bedarf langsam wieder anziehe, werde es noch eine ganze Weile dauern, bis sich Angebot und Nachfrage wieder im Gleichgewicht befinden, sagte Lachlan Shaw, Chef-Rohstoffanalyst der National Australia Bank. 14.10 Uhr - Anleger atmen nach einem besser als erwartet ausgefallenen Quartalsergebnis von General Motors auf. Die Aktien des Autokonzerns klettern vorbörslich um 6,3 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 62 Cent, während Analysten Refinitiv-Daten zufolge im Schnitt nur mit 30 Cent gerechnet hatten. GM zufolge werden die monatlichen Umsatzeinbußen durch die Pandemie-Auswirkungen bereits weniger, da die Autoindustrie in China im März wieder angelaufen ist. Der US-Marktführer hofft, ab 18. Mai die Bänder wieder starten zu können. 14.05 Uhr - Der US-Einzelhändler Office Depot kann mit einem Umsatzanstieg im Quartal punkten. Die Aktien steigen vorbörslich in New York um vierzehn Prozent. Dank einer deutlich größeren Nachfrage im Online-Geschäft kletterten die Umsätze auf vergleichbarer Basis im ersten Quartal um zwei Prozent. Die Jahresprognose kassierte der Anbieter von Bürobedarf allerdings angesichts der Planungsrisiken wegen der Coronavirus-Pandemie. 13.21 Uhr - Der Euro gibt nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Staatsanleihen-Kaufprogramm der EZB weiter nach. Die Gemeinschaftswährung fiel auf den niedrigsten Wert sei fast zwei Wochen und notierte zuletzt mit 1,0795 Dollar 0,4 Prozent niedriger. Die Richter hatten die Staatsanleihekäufe der EZB am Dienstag als teilweise verfassungswidrig gewertet und der Notenbank drei Monate Zeit gegeben, die Verhältnismäßigkeit des Programms zu beweisen. 11.02 Uhr - Die Aktien von Norwegian Air geben rund zehn Prozent nach. Der norwegische Billigflieger will neue Aktien mit einem fast 80-prozentigen Abschlag ausgeben. Zur Rettung der Airline will das Unternehmen Schulden in Aktien umwandeln. Der norwegische Staat soll mit Garantien beistehen. Wegen der Coronakrise ist der Flugverkehr von Norwegian wie bei anderen Fluggesellschaften weitgehend eingestellt. 9.20 Uhr - Aktien von HelloFresh geben nach der Platzierung einer Wandelanleihe nach. Angesichts der Verwässerungseffekte durch die Kapitalmaßnahme notieren die Papiere des Anbieters von Kochboxen bis zu 4,5 Prozent schwächer bei 34,62 Euro. Die Anleihe mit einem Volumen von 175 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit 0,75 Prozent jährlich verzinst. 08.41 Uhr - Nach Senkung der Ergebnisprognose trennen sich Anleger von BMW-Aktien. Im Frankfurter Frühhandel geben die Papiere des Auto-Konzerns 1,3 Prozent nach. Das Management erwartet, dass die Coronakrise den Gewinn von BMW in diesem Jahr weitgehend ausradiert. 08.00 Uhr - Fuchs Petrolub und die österreichische Mayr Melnhof Karton werden am Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Unternehmen Schluss Dividen Angaben in Euro kurs de Fuchs Petrolub 35,50 0,97 Mayr Melnhof 30,75 3,25 Karton 07.58 Uhr - Die Sorge vor knappen Lagerkapazitäten setzt den Ölpreisen zu. Nach fünf Tagen mit Zuwächsen verbilligt sich US-Leichtöl der Sorte WTI um 1,1 Prozent auf 24,29 Dollar je Barrel. Der Preis für Brent-Nordseeöl gibt 0,7 Prozent auf 30,77 Dollar je Barrel nach. Branchenangaben aus den USA zufolge sind die US-Lagerkapazitäten schon stärker ausgeschöpft als erwartet. Durch den wirtschaftlichen Stillstand als Folge der Coronavirus-Pandemie ist die Rohöl-Nachfrage eingebrochen. 07.45 Uhr - Ein Nachfrageschub zum Jahresanfang sowie das Festhalten am Jahresausblick sorgen für Rückenwind bei Fresenius. Aktien des Gesundheitskonzerns legen vorbörslich bei Lang & Schwarz 3,4 Prozent zu. Eine Aktualisierung der Prognose plant der Vorstand erst mit der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)