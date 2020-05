BÖRSEN-TICKER-ArcelorMittal überrascht positiv

Frankfurt, 07. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 11.50 Uhr - Trotz drohender Umsatzeinbußen greifen Anleger bei den Aktien des weltgrößten Stahlherstellers ArcelorMittal zu. Die Papiere legen rund drei Prozent zu und zählen zu den größten Gewinnern im Pariser Leitindex. Das Ergebnis im ersten Quartal sei trotz der Coronakrise besser ausgefallen als erwartet, urteilen die Experten von Jefferies. Credit Suisse hatte auch bei den Prognosen Schlimmeres erwartet: "Es sieht so aus, als könnte das Unternehmen einen guten Teil der Fixkosten übernehmen und die Krise besser überstehen als der Markt glaubt, einschließlich der Erhaltung der Liquidität." 11.30 Uhr - Aktien der Lufthansa rutschen um mehr als vier Prozent ans Dax-Ende. Mit 7,49 Euro sind sie so billig wie seit rund zwei Wochen nicht mehr. Bei der Tochtergesellschaft Austrian Airlines könnten im Zuge der Corona-Krise 15 Prozent der Mitarbeiter entlassen werden. Die Lufthansa ringt momentan mit der Bundesregierung um milliardenschwere Finanzhilfen. 11.03 Uhr - Die Puma-Aktien legen 6,7 Prozent zu. Der Sportartikelhersteller hofft darauf, dass sich das China-Geschäft bis Ende Mai normalisiert und setzt auf eine Belebung des Onlinehandels. "Optimisten dürften diese Aussagen mögen", sagt ein Händler. 10.47 Uhr - Die Metro-Aktien liegen in der Spitze 8,6 Prozent im Minus und sind damit Schlusslicht im MDax. Die Corona-Krise lastet zunehmend auf den Geschäften des Großhändlers. Die Experten von Baader Helvea verwiesen darauf, dass das Ergebnis je Aktie schlechter ausgefallen sei als erwartet. "Unsere wie auch die Markterwartungen sind immer noch zu hoch und müssen reduziert werden." Zudem dürfte es noch länger dauern, bis das Geschäft mit Restaurants und Hotels wieder auf das Vorkrisenniveau zurückkehre, auch wenn im Mai Gaststätten wieder aufmachen dürfen. 9.40 Uhr - Anleger greifen nach ermutigenden Zahlen bei Morphosys zu. Das Biotech-Unternehmen ist im ersten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat seine Jahresprognose bestätigt. Die Aktien steigen um bis zu 10,3 Prozent auf 112,80 Euro. Damit notieren sie so hoch wie seit zweieinhalb Monaten nicht mehr. 09.39 Uhr - Mit einem Minus von mehr als acht Prozent gehören die Aktien des Touristikunternehmens Tui zu den größten Verlierern im Stoxx600. Die Experten von Morgan Stanley hatten zuvor ihr Rating auf "Underweight" von "Equal-weight" herabgesetzt und das Kursziel drastisch gesenkt. 09.30 Uhr - Die Aussicht auf ein weiteres Umsatzwachstum treibt Zalando auf ein Rekordhoch. Die Aktien des Online-Modehändlers steigen um bis zu 12,8 Prozent auf 54,16 Euro. Weil Einzelhandelsgeschäfte wegen der Corona-Pandemie lange geschlossen waren und immer noch Restriktionen gelten, bestellen mehr Menschen ihre Kleidung im Internet. 09.10 Uhr - Die Aktien von British Telecom (BT) stürzen an der Londoner Börse um 9,5 Prozent ab. Der größte britische Telekomkonzern will wegen der Coronavirus-Pandemie bis 2021/22 keine Dividende zahlen. 07.33 Uhr - Die folgenden Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Vortagesschluss Dividende Allianz 161,42 9,60 Hannover Rück 146,00 5,50 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)