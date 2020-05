BÖRSEN-TICKER-Türkische Lira stabilisiert - Zweifel bleiben

Frankfurt, 08. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

11.28 Uhr - Die Talfahrt der türkischen Währung ist vorerst beendet. Ein Dollar kostet 7,1016 Lira, nachdem er am Donnerstag auf ein Rekordhoch von 7,2685 Lira gestiegen war. Das sei aber nur eine Verschnaufpause, warnt Rabobank-Anlagestratege Piotr Matys. Die milliardenschweren Stützungskäufe liefen offensichtlich ins Leere. “Türkische Offizielle argumentieren weiterhin, dass die Devisenreserven ausreichend seien. Der Markt ist gegenteiliger Meinung.”

09.32 Uhr - Die Aktien von Qiagen setzen ihren Höhenflug fort. Sie steigen um ein Prozent und sind mit 39,29 Euro so teuer wie zuletzt vor gut 19 Jahren. Ein Börsianer verweist auf Medienberichte, denen zufolge der US-Konzern Thermo Fisher seine Übernahmeofferte für den Laborausrüster nachbessern könnte. Angesichts des reißenden Absatzes von Coronavirus-Testkits wäre ein Aufschlag sicher angemessen, sagte er.

07.43 Uhr - Dank positiver Analystenkommentare setzen die Aktien von Zalando ihren Höhenflug fort. Sie gewinnen vorbörslich gut zwei Prozent, nachdem sie am Donnerstag mehr als elf Prozent gestiegen waren. Die Experten von JPMorgan heben das Kursziel für den Online-Modehändler auf 40 von 34 Euro an. Ihre Kollegen von RBC Capital Markets erhöhen es auf 62 von 50 Euro.

07.25 Uhr - Erstmals seit zweieinhalb Monaten notiert Bitcoin wieder über der Marke von 10.000 Dollar. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verteuert sich um knapp drei Prozent auf 10.078 Dollar. “Die Euphorie über das anstehende Halving beflügelt”, sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. Damit bezeichnen Experten die automatische Halbierung der Bitcoin-Menge, die in einem bestimmten Zeitraum durch “Schürfen” neu geschaffen werden kann und Inflation verhindern soll. Am 12. Mai soll es so weit sein.

07.22 Uhr - Die Aktien von Talanx werden an diesem Freitag mit einem Dividendenabschlag von 1,50 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Vortagesschluss von 33,68 Euro bedeutet dies ein Minus von 4,5 Prozent.

